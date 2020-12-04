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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 21:40

اميركا تؤكد مواصلة ضغوطها على سوريا

اميركا تؤكد مواصلة ضغوطها على سوريا
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، على مواصلة واشنطن لسياستها في الضغط على سوريا من خلال "قانون قيصر".

وأجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، مباحثات في إسطنبول مع ممثلي الائتلاف الوطني السوري المعارض حول التطورات السورية، مؤكدا على مواصلة واشنطن سياسة الضغط على دمشق، من خلال "قانون قيصر" وغيره.

 وقال ان هذه السياسة تهدف إلى التوصل لحل سياسي في سورية، محملا دمشق المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وذكرت الدائرة الإعلامية في الائتلاف السوري المعارض أن رئيسه نصر الحريري تحدث خلال اللقاء، الذي جرى أمس الخميس، مع المبعوث الأميركي عن الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف. 
رقم : 901682
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