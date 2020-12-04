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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 21:44

للعام الـ13.. كيان الاحتلال يحتفظ بصدارة مؤشر التسلح العالمي

للعام الـ13.. كيان الاحتلال يحتفظ بصدارة مؤشر التسلح العالمي
واصل الاحتلال الإسرائيلي محافظتها على مكانتها كأكثر كيانا تقوم بالتسلح، للعام الثالث عشر.

جاء ذلك وفقًا لتقرير مؤشر التسلح العالمي (GMI) الذي نشره، الخميس، معهد أبحاث السلام (BICC) في ألمانيا، والذي يقيس معدل الانفاق العسكري لـ151 دولة من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن "إسرائيل باتت أكثر دولة تقوم بالتسلح منذ العام 2007 وحتى الآن، وذلك بنفقات عسكرية بلغت 20 مليار دولار، ما يعادل 5.3% من إجمالي الناتج المحلي".

وأشار التقرير إلى أن أرمينيا جاءت بالمركز الثاني، تلتها عمان، والبحرين، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، وبروناي، وروسيا، والكويت والأردن.

وشدد التقرير على أن هناك ميل للتسلح منذ فترة طويلة بالشرق الأوسط، وأن هناك 6 دول بتلك المنطقة من بين الـ10الأكثر تسليحًا على مستوى العالم.

ووفق التقرير نفسه تأتي تركيا في المركز العشرين بنفقات عسكرية تعادل 1.8% من إجمالي الناتج المحلي.
رقم : 901683
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