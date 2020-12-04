ماكرون يرد على مهاجمة اردوغان له

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الالتزام بالاحترام، وذلك بعد أن وصفه الأخير بأنه "عبء على كاهل فرنسا".



وقال الرئيس الفرنسي لموقع بروت الإخباري على الإنترنت اليوم الجمعة، إن أردوغان يحد من الحريات المتاحة للشعب التركي.



وكان الرئيس التركي شن هجوما لاذعا على نظيره الفرنسي معربا عن أمله في أن "تتخلص" بلاده منه قريبا.



وقال أردوغان للصحفيين لدى مغادرته معلم آيا صوفيا في إسطنبول بعد صلاة اليوم الجمعة: "ماكرون مصيبة لفرنسا، وبرئاسة ماكرون تمر فرنسا بفترة خطيرة جدا. آمل في أن تتخلص فرنسا من مشكلة ماكرون في أسرع وقت ممكن".