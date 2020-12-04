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الجمعة 4 كانون الأول 2020 ساعة 23:11
محمد عبدالسلام:

استهداف العدوان لمطار صنعاء دليل فشل.. ايران داعمة لفلسطين

استهداف العدوان لمطار صنعاء دليل فشل.. ايران داعمة لفلسطين
اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، معاودة العدوان الأمريكي السعودي لاستهداف مطار صنعاء الدولي بأنه دليل فشل وتخبط، كما ايران فرضت عليها الحظر لان لها موقف داعم من القضية الفلسطينية.

وقال عبدالسلام في منشور له على صفحته بالتويتر إن مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار وقد تم قصفها مرات عدة، وتكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان.

وكان طيران العدوان شن اليوم الجمعة غارة جوية على مطار صنعاء الدولي.

وتأتي هذه الغارة بعد سلسلة غارات شنها طيران العدو خلال الأيام الماضية على مطار صنعاء الدولي مستهدفا مرافق المطار الجديد قيد الانشاء.

وفي سياق اخر ، اعلن ناطق أنصارالله محمد عبدالسلام في تغريدة : "‏اعتراف بومبيو ان اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني ما كان لها أن تتم لولا ممارسة أقصى الضغوط على ايران يعتبر شهادة لها ولموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وتكشف هدف العقوبات أنها خدمة للكيان الصهيوني لا مصالح شعوب المنطقة أو دولها" .
رقم : 901712
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