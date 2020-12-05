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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 09:12

خوفا من كورونا..بايدن ينوي تقليص حفل اداء اليمين

خوفا من كورونا..بايدن ينوي تقليص حفل اداء اليمين
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ،أمس الجمعة، إنه يعتزم تقليص حفل اداء اليمين من أجل السلامة خلال جائحة فيروس كورونا في تناقض حاد مع الرئيس دونالد ترامب الذي بدأت إدارته بخلاف بشأن حجم الحشود في حفل تنصيب الرئيس.

وقال نائب الرئيس الديمقراطي السابق إنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير كانون الثاني على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونجرس الأمريكي لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.

وقال بايدن في مسقط رأسه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير "أعتقد أنه من المحتمل ألا يكون هناك موكب افتتاحي ضخم في شارع بنسلفانيا. لكن أعتقد أنكم سترون كثيرا من النشاط الافتراضي في الولايات في جميع أنحاء أمريكا ، يشارك فيه أشخاص أكثر من ذي قبل".وكانت إدارة ترامب قد استهلت رئاستها بشكل لا يُنسى في يناير كانون الثاني 2017 عندما قام المتحدث باسمه آنذاك شون سبايسر بتوبيخ وسائل الإعلام لنشرها صورا أظهرت حشودا أصغر بكثير مما تجمع في أداء اليمين الدستورية للرئيس باراك أوباما كأول رئيس أسود للبلاد قبل ثماني سنوات.

وقال بايدن إن موظفيه يعملون مع نفس الفريق الذي رتب المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عبر الإنترنت في أغسطس آب للتخطيط لإقامة حفل لأداء اليمين لا يرفع مخاطر تسريع تفشي كوفيد -19 الذي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في الولايات المتحدة.وأودت الجائحة بحياة أكثر من 273 ألف شخص في الولايات المتحدة وتتزايد الحالات ودخول المستشفيات مع اقتراب أشهر الشتاء.
رقم : 901752
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