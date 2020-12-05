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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 09:32

غريب آبادي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعة آلياتها السرية

غريب آبادي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعة آلياتها السرية
أكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ،أمس الجمعة، ان على الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعة آلياتها السرية والاستفادة من الموقع الداخلي GovAtom كآلية للمراسلات.

وي تغريدة له على تويتر تعليقا على تسريب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الاعلام، والذي تناول نصب 3 سلسلات من اجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز، كتب كاظم غريب آبادي: ان تقرير الوكالة الدولية اليوم والذي يتضمن معلومات سرية في رسالة ايران، ظهر في وسائل الاعلام فورا وحتى قبل ان يتمكن اعضاء مجلس الحكام من متابعته.

وأضاف غريب آبادي: ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مسؤولة فقط عن تحديث التطورات، بل ان عليها كذلك ان تضمن صيانة معلومات الضمان السرية للدولة المضيفة.

وصرح السفير الايراني: اذا كان مقررا عدم تكرار انتقاد الوكالة الدولية والدول الاعضاء بخصوص هذه الثغرة في الامور السرية، فعلى الوكالة ان تراجع آلياتها السرية بما فيها استخدام الموقع الداخلي GovAtom كآلية للمراسلات.

وكانت رويترز قد صرحت أن ايران أطلعت المراقب النووي للامم المتحدة بأنها بصدد نصب 3 سلسلات اخرى من اجهزة الطرد المركزي المطورة IR۲m في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم.
رقم : 901759
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