‘‘لولوة الخاطر‘‘ تعلق على امكانية حل الازمة الخليجية

كشفت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، يوم امس الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، إلى ما وصفته بـ "ربح للجميع، إذا تم حل الأزمة الخليجية".



وجاء كلام الخاطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، والتي قالت فيها "حل الأزمة الخليجية سيمثل ربحا للجميع".



وتابعت المتحدثة باسم الخارجية القطرية "الاتفاق على حل الأزمة الخليجية، سيضمن وحدة الشعوب وأمن المنطقة وسيادة كل دولة".



وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال في تعليقه على البيان الكويتي بشأن اقتراب إيجاد حل للأزمة الخليجية: "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".