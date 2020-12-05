هذا ما قاله أمير الكويت بشأن تطورات حل الأزمة الخليجية

افادت وكالة الأنباء الكويتية بأن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن سعادته باتفاق "حل الخلاف بين الأشقاء والحرص على التضامن".



وأضاف أن الاتفاق يعكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها، كما عبر عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ".



وقال الصباح: "إننا نستذكر بالتقدير الجهود الخيرة والبناءة لحضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف والذي أرسى قواعد ذلك الإتفاق لتبقى جهوده في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا"



وكان وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أكد إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.



وذكر في بيان متلفز أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات "حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".



وكان مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، قد اجرى الاسبوع الماضي زيارة للسعودية وقطر ضغط من خلالها بحسب بعض المصادر على السعودية لكي تقدم تنازلات بخصوص مشكلتها مع قطر لحل الازمة بينهما.