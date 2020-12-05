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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 10:05

السعودية تحاول تبرير التطبيع بحجة سخرت منها ‘‘اسرائيل‘‘

السعودية تحاول تبرير التطبيع بحجة سخرت منها ‘‘اسرائيل‘‘
يوم بعد يوم تكشف السعودية عن وجهها الحقيقي ازاء قضية التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، فأخذ وزير خارجيتها يدافع عن التطبيع من خلال اعادة الضرب على اسطوانة مشروخة.

فقد برر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال مشاركته في منتدى حوار المتوسط بروما يوم امس الجمعة، التطبيع مع الاحتلال بالقول ان اتفاقات التسوية مع الكيان الاسرائيلي حالت دون ضم أراض فلسطينية، وتساهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وكانت الامارات العربية قد بررت سياسة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني بذريعة منع الاسرائيليين من ضم الاراضي الفلسطينية المحتلة غير ان الحكومة الاسرائيلية رفضت التصريحات الاماراتية وقالت انها مستمرة بضم الاراضي الفلسطينية وانها لم تقدم اي تنازلات مقابل تطبيع مع الامارات مما شكل صفعة للحكام المطبعين.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله دعم الرياض لإبرام اتفاق تسوية يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة.

وجاءت تصريحات بن فرحان بعد يوم من إعلان الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن بلاده لا تحضر حاليا للتطبيع مع الاحتلال.
رقم : 901773
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