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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 10:06

ظريف يتهم ألمانيا بـالتمييز لاستثنائها فلسطين من برنامج لقاح كورونا

ظريف يتهم ألمانيا بـالتمييز لاستثنائها فلسطين من برنامج لقاح كورونا
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برلين بممارسة "التمييز الخسيس" على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن عدم إدراج السلطات الألمانية فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا.

ونشر ظريف رابط خبر على حسابه في "تويتر" يتحدث عن نية ألمانيا إدراج الكيان الصهيوني ضمن برنامج التطعيم الأوروبي ضد كورونا، واستثناء فلسطين من ذلك.

وقال وزير الخارجية الايراني في تغريدته مخاطبا نظيره الألماني هايكو ماس: "قبل الحديث عما يجب على إيران فعله، كفوا عن هذا التمييز السافل بخصوص كورونا".

واتهم ظريف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتقديم "دعم مطلق للإرهاب الإسرائيلي"، داعيا هذه الدول "للوفاء بالتزاماتها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع حد لانتهاكاتها للاتفاق النووي، ووقف تصرفاتها الضارة في منطقتنا".
رقم : 901774
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