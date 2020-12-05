يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري

خاص (اسلام تايمز)- اقترح الخبير العسكري في الجيش اليمني العميد عزيز راشد، الانتقام لدماء العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده الذي تشير الأدلة إلى تورط الكيان الصهيوني في هذه العملية الإرهابية، بتوجيه رد على الصهاينة من داخل الأراضي السورية.