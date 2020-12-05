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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 11:50

مسؤول يمني: قوى العدوان لم تلتزم باتفاق السويد

مسؤول يمني: قوى العدوان لم تلتزم باتفاق السويد
بحث رئيس الفريق الوطني في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة اللواء الركن علي الموشكي، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها وفريقه عدداً من الموضوعات المتصلة بتنفيذ اتفاق السويد.

وفي اللقاء قدّم الفريق الوطني، تقريراً شاملاً بالخروقات المستمرة لقوى العدوان ومرتزقتها في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة ومنها القصف المتواصل للطيران الحربي والمُسيّر على مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي واللحية وحيس وغيرها، وكذا الخروقات بالمدفعية والكاتيوشا في مدينة الحديدة .

وأوضح الفريق الوطني أن هذه الخروقات ينتج عنها وبشكل يومي سقوط شهداء وجرحى من الأطفال والنساء وتدمير ممتلكات المواطنين.

كما أطلع الفريق الوطني فريق الأمم المتحدة على الحصار الخانق الذي يفرضه العدوان على ميناء الحديدة ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والعلاجات وغيرها، وكذلك استهداف الصيادين في عرض البحر واختطافهم.

وأكد اللواء الموشكي التزام الفريق الوطني بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق السويد وبنوده، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسي من طرف واحد وذلك لإبداء الثقة وحسن النية من قبل الفريق الوطني.

وجدد الدعوة للطرف الآخر، للعودة إلى طاولة تنفيذ اتفاق السويد وعودة ضباط المراقبة والارتباط بفريقه إلى مقر تواجدهم حسب الاتفاق وذلك للسير قدماً لتنفيذ اتفاق السويد وإعادة الانتشار حسب الخطة المتفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية الأمم المتحدة.

وقام الفريق الوطني لإعادة الانتشار ومعه الفريق الأممي بزيارة إلى ميناء الحديدة للاطلاع على مانفذه الفريق الوطني من جانب واحد من التزامات فيما يخص الميناء والواردة في المرحلة الأولى من اتفاق السويد.

كما اطلع الفريقان، على المهام التي ينفذها المركز الوطني للتعامل مع الألغام، في نزع الألغام وما خلفه العدوان ومرتزقته من ألغام وقنابل عنقودية.
رقم : 901791
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