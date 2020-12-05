كيف ستكون حالة الطقس في العراق اليوم وغدا؟

حدد محمود عبد اللطيف، رئيس متنبئين جويين أقدم، السبت، موعد انتهاء المنخفض الجوي للبحر الأحمر، فيما توقع سقوط أمطار في عدد من المناطق العراقية.



وقال عبد اللطيف، في منشور عبر "فيسبوك" بحسب موقع (بغداد اليوم)ك إن "مشوار المنخفض الجوي للبحر الأحمر سينتتهي غدا الأحد صباحا، حيث من المتوقع أن تتساقط مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة جنوب البلاد".



وأضاف، أن "الأمطار ستكون متوسطة في محافظات الكوت والديوانية وخفيفة في كل من مناطق العمارة وعلي الغربي والسماوة والبصرة والحلة".



وتابع عبد اللطيف، أن الأسبوع الحالي سيشهد طقساً صحواً ترافقه قطع من الغيوم المتفرقة مع تشكيل الضباب صباح الأحد والاثنين والثلاثاء".