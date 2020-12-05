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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 12:08

الناخبون الكويتيون يتوافدون على مقار الانتخابات

الناخبون الكويتيون يتوافدون على مقار الانتخابات
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الكويتيين في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات (أمة 2020) والتي تختلف عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وشهدت الفترة الصباحية حضور لافت لكبار السن.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا فيما يحق لـ567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان بفصله التشريعي الـ 16. وستتواصل عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وشملت الاحترازات الصحية للاقتراع في انتخابات (أمة 2020) مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمامة وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.

كما تضمنت المحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة التواجد داخل مركز الاقتراع كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق ضرورة قيام الناخبين من المصابين بفيروس (كورونا) أو من يطبق عليهم الحجر الصحي بأخذ تصريح الخروج عبر تطبيق (شلونك) قبل التوجه لصناديق الاقتراع. وتم تخصيص عدد من المدارس لاستقبال الناخبين المصابين بالفيروس ممن ينطبق عليهم العزل الصحي أما من ينطبق عليهم الحجر المنزلي فيصوتون في اللجان التابعين لها.

ويتنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 326 مرشحاً ومرشحة، منهم 43 نائباً من مجلس 2016، وهو أول مجلس تتم مدته الدستورية كاملة منذ 21 عاماً. ويبلغ عدد الناخبين 567 ألفاً و694 مواطناً ومواطنة، بينهم 273940 من الذكور، و293754 من الإناث، موزعين على مجموع الداوئر الانتخابية، وذلك في الانتخابات الرابعة التي تجرى بنظام الصوت الواحد. وتسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة في السباق الانتخابي، تزامناً مع توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس.
رقم : 901794
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