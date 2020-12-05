خط جوي بين بغداد وكابول

بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، الجمعة، تفعيل الخط الجوّي بين بغداد وكابول وإعادة افتتاح السفارة العراقيّة.



وذكر بيان للوزارة بحسب موقع “العهد نيوز”: أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مُستشار الأمن الوطنيّ الأفغانيّ، حمد الله محب في سياق مشاركته في أعمال منتدى حوار المنامة في دورته السادسة وبحث معه إيجاد آفاق للتعاون بين البلدين”.



وأعرب وزير الخارجية عن تطلّعه “لتطوير التعاون الأمنيّ في مجال مكافحة الإرهاب بخاصّة أنّ لدى بغداد وكابول تجربة طويلة في هذا الشأن”.



وبحث الجانبان موضوع تفعيل الخط الجوّي بين بغداد وكابول لتنشيط السياحة الدينيّة، وإعادة افتتاح السفارة العراقيّة؛ لتجسير العلاقات الثنائيّة، وبما يُحقّق طموحات شعبي كلا البلدين”.