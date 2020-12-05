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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 12:13

إصابة 6 أشخاص في انفجار محطة بأسيوط والكشف عن السبب

إصابة 6 أشخاص في انفجار محطة بأسيوط والكشف عن السبب
أصيب 6 مصريين بحروق، إثر انفجار "بلف بخار" داخل محطة كهرباء الوليدية البخارية في محافظة أسيوط.

فقد تلقى مدير الأمن المصري اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مسئولي محطة كهرباء الوليدية، بانفجار بلف بخار ووجود مصابين وذلك أثناء تجربة عملية كانت تجريها الشركة المنفذة للخط.

الانفجار وقع أثناء تجارب الشغيل الخاصة بالمحطة، والتى تستمر من اليوم، ولمدة 14 يوما ويصدر خلال التشغيل اصوات عالية يشعر بها ويسمعها المقيمين بالمناطق المحيطة، واعتبرت مصادر في كهرباء أسيوط أن الانفجار ناتج عن خطأ فني نتيجة عدم مراعاة مهندس الشركة المنفذة احتياطات الأمن الصناعي ونجم عنه إصابة 4 عمال ومهندسين اثنين، تم نقلهم إلى المستشفى.

وأشارت التحريات الأولية إلى ان الانفجار أسفر عن إصابة "جابر. س. ر" 39 عامًا، و"محمد. ا.ا" 37 عامًا، و"إبراهيم. ا.ا" 24 عامًا، و"جمال. م. هـ" 28 عامًا، و"عبدالحميد. س.س" 18 عامًا، و"حسام. ح.ع" 30 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وكتب تقرير بالحادثة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
رقم : 901799
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