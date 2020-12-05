الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 12:59

مدير المطارات الايرانية: أميركا غير قادرة على الغاء ممر ايران الجوي

مدير المطارات الايرانية: أميركا غير قادرة على الغاء ممر ايران الجوي
اكد المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية سياوش امير مكري بان اميركا غير قادرة على الغاء ممر ايران الجوي الذي يحظى بجدوى اقتصادية لشركات الطيران في العالم.

وقال امير مكري في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" بشان نبأ حول محاولات حكومة ترامب لحرف الرحلات الجوية العابرة من الاجواء الايرانية بغية فرض المزيد من الضغوط على ايران: ان مسارات ايران الجوية كالكثير من المسارات الجوية للدول الاخرى يمكنها ان تكون لبعض نقاط العالم اقصر واكثر جدوى اقتصادية وللبعض الاخر منها ابعد واعلى سعرا.

واضاف: ان مسارات ايران الجوية بالمقارنة مع المسارات المنافسة (في الدول الجارة) الى وجهات مثل اوروبا الشمالية والوسطى والصين واميركا الشمالية (التي تستخدم مسارات تسمى قطبية او POLAR) هي اقصر وذات جدوى اقتصادية تماما وان غالبية الشركات الناشطة في الدول الجارة تستخدم هذه المسارات.

وصرح بان شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية دخلت الساحة بكل مسؤولية حين فرض الحصار الجوي على قطر من قبل السعودية والامارات والبحرين وقدمت اكبر مساعدة ممكنة لقطر في ظل صعوبات جمة وضغوط كبيرة على البنية التحتية في ايران ومصادرها البشرية الكفوءة.

واوضح بان عدد الرحلات للخطوط الجوية القطرية في اجواء ايران تبلغ الان ما بين 300 الى 400 رحلة وستنخفض الى ما كانت عليه سابقا اي ما بين 150 الى 200 رحلة جوية في حال فتح الاجواء امامها من قبل دول السعودية والامارات والبحرين.

واعتبر اجواء البلاد بانها مناسبة جدا من ناحية الامان للرحلات الجوية العابرة منها.

واكد بان اميركا لا يمكنها الغاء الممر الجوي الايراني لرحلات الطيران العالمية نظرا لجدواه الاقتصادية واضاف: ان عداء الحكومة الاميركية لتقدم الشعب الايراني ليس خافيا على احد الا ان لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية مزايا اقليمية وماضيا مرموقا من تقديم الخدمات الجوية بجودة عالية ولها الان في جدول اعمالها استراتيجية اداء دور اللاعب النشط في السوق الاقليمية.
رقم : 901813
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
5 كانون الأول 2020
في حديثه عن الإتفاق النووي.. هايكو ماس يتقمص شخصية بومبيو
في حديثه عن الإتفاق النووي.. هايكو ماس يتقمص شخصية بومبيو
5 كانون الأول 2020
مؤتمر مساعدة لبنان المشروط.. فرص النجاح والفشل
مؤتمر مساعدة لبنان المشروط.. فرص النجاح والفشل
5 كانون الأول 2020
البرهان بين ناري العقوبات والتطبيع.. هل يحسم الشعب السودانيّ المسألة؟
البرهان بين ناري العقوبات والتطبيع.. هل يحسم الشعب السودانيّ المسألة؟
5 كانون الأول 2020
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
4 كانون الأول 2020
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
4 كانون الأول 2020
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
4 كانون الأول 2020
"طعم الجوع" في أمريكا قبل جائحة كورونا وبعدها
"طعم الجوع" في أمريكا قبل جائحة كورونا وبعدها
4 كانون الأول 2020
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
الرئيس الإيراني: نواجه حربا اقتصادية شاملة
3 كانون الأول 2020
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
3 كانون الأول 2020
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
اتساع فجوة الخلافات بين أبو ظبي والرياض
3 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
3 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده