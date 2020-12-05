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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 13:11

لقاح ​كورونا​ سيصل إلى ​لبنان​ منتصف شهر شباط

لقاح ​كورونا​ سيصل إلى ​لبنان​ منتصف شهر شباط
لفت مدير ​مستشفى بيروت الحكومي​ في لبنان، ​فراس الأبيض​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "لقاح ​كورونا​ سيصل إلى ​لبنان​ في منتصف شهر شباط و سيتطلب استعدادًا لوجستيًا واسعًا قبل نشره"

وأشار الأبيض إلى ان "الكمية ستغطي جزءًا صغيرًا من السكان، وخاصة العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المعرضين لمخاطر عالية".

وأعلن ان اللقاح سيكون مجاناً، مؤكدا انه "يجب أن يتم تخصيص اللقاح بطريقة شفافة. المهم هو أن يكون توزيع اللقاح عادلاً وفي الوقت المناسب".

كما ذكر انه "هناك عدة حالات موثقة لمرضى أصيبوا سابقًا بكورونا أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية لاحقًا. هذا نادر جدًا ، لكنه يثير تساؤلات حول مدّة المناعة. ومع ذلك، يمكن أن تعمل اللقاحات بطريقة مختلفة عن العدوى".

وقال: " إن وصول اللقاحات هو بالتأكيد تقدم كبير في مكافحة الوباء. ومع ذلك فإن تحصين غالبية السكان سيستغرق وقتًا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سينهي جائحة كوفيد 19".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ اللبنانية امس عن تسجيل 1478 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" منهم 1472 حالة تعود لمحليين و6 لوافدين، توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
رقم : 901818
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