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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 13:13

رئيس مجلس الشورى الإيراني يزور موسكو نهاية الشهر الجاري

رئيس مجلس الشورى الإيراني يزور موسكو نهاية الشهر الجاري
قال رئيس مجلس الدوما الروسي ، "ويجسلاف والودين" ، إن أعضاء المجلس يستأنفون اجتماعاتهم وجهًا لوجه مع نظرائهم الأجانب بمن فيهم رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" الذي سيغادر طهران إلى موسكو خلال الشهر الجاري.

وأفادت "إرنا" اليوم السبت اعرب والودين عن اعتقاده بانه سيكون من المناسب استئناف التواصل كما كان في السابق قبل تفشي فيروس كورونا متوقعا زيارة "محمد باقر قاليباف" إلى روسيا نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: سيستأنف اعضاء مجلس الدوما الروسي اجتماعاتهم وجهًا لوجه مع نظرائهم الأجانب هذا العام الجاري، و بناءً على ذلك ، وضعنا زيارة بعض الدول بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيران و فيتنام و صربيا و تركيا على جدول اعمالنا.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي قد دعا خلال زيارته لطهران قبل شهور محمد باقر قاليباف لزيارة روسيا.

و قد ناقش "محمد باقر قاليباف" و نظيره الروسي "ويجسلاف والودين" آخر التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في محادثة هاتفية جرت في 5 أكتوبر 2020.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الروسية ، سيعقد مؤتمر رؤساء برلمانات روسيا وإيران وأفغانستان وتركيا والصين حول مكافحة الإرهاب في مايو 2021 (مايو 1400) في سوتشي.
رقم : 901820
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