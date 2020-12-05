روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد حققت نتائح ايجابية، قائلا، ان استمرار هذه العملية أمر ممكن في ظل مواصلة ارتداء الكمامات وعدم التجمع و التنقل.



وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، قال روحاني، ان الإجراءات التي تم اتخاذها منذ 15 يوماً واستمرت حتى الآن كانت جيدة جداً ووزارة الصحة أبلغتنا أن نتائجها كانت إيجابية، مؤكدا تراجع اعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال هذه الفترة.



وشدد روحاني على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية حتى بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، قائلا، بدايةً عند حقن اللقاح يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى تبدأ فعاليته، والنقطة الثانية لا نعرف ما هي نسبة فعاليته، وما هي آثار هذا اللقاح فآثاره غير واضحة للعالم. قد يكون لهذا اللقاح آثار جانبية بعد الحقن ستعرف لاحقا.



أضاف، لا يمكننا أن نعقد الآمال على لقاح ليس في متناولنا الآن، كما أن الطاقة الإنتاجية العالمية محدودة في حال توفره، لذلك لا ينبغي التقليل من الالتزام بالبروتوكولات.