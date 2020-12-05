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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 16:48

تركيا.. مفاوضات سرية مع الاسرائيليين ومصالحة مع السعودية

تركيا.. مفاوضات سرية مع الاسرائيليين ومصالحة مع السعودية
كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، مقالا حول "اتجاه تركيا لمصالحة إسرائيل والسعودية في عهد بايدن".

وجاء في المقال: تُظهر تركيا استعدادا للتصالح مع خصميها الإقليميين، المملكة العربية السعودية و"إسرائيل".

وذكر أن "رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي، هاكان فيدان، بدأ مفاوضات سرية مع مسؤولين إسرائيليين. وإن هذه علامة على تحول في العلاقات. يمتلك فيدان خبرة عملية في مناقشة النزاعين، الليبي والسوري، مع الجانب الإسرائيلي، لكن الاتصالات الأخيرة تعلقت بالأجندة الثنائية على وجه التحديد: طرحت أنقرة تحسين العلاقات الدبلوماسية مع الدولة اليهودية"، على حد تعبيره.

وتابع: "وقد سار الجانب التركي في مسار مشابه نحو منافس إقليمي آخر، هو المملكة العربية السعودية. يتضح ذلك من الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في النيجر".

وفي الصدد، قال كبير مديري البرنامج التركي في الصندوق الأمريكي للدفاع عن الديمقراطية، هايكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: “بعد فوز بايدن في الانتخابات، اختارت حكومة أردوغان لهجة أكثر تصالحية، لا تقتصر على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنما نحو منافسي تركيا الإقليميين، إسرائيل والمملكة العربية السعودية، أيضا. هذا التغيير في الخطاب، يعكس قلق أردوغان من أن لا يتغاضى بايدن عن سياساته الخارجية والأمنية العدوانية، وقد يفرض عقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي”.

وكما يفترض إردمير، "فلعل الرئيس التركي يراهن أيضا على تحسين العلاقات مع "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، لوقف التوجه نحو مزيد من عزلة تركيا في الشرق الأوسط، وتحسين صورتها في واشنطن وبروكسل".
رقم : 901849
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