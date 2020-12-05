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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 16:54

المنامة تعتقل شيخا بتهمة إقامة صلاة جماعة

المنامة تعتقل شيخا بتهمة إقامة صلاة جماعة
أقدمت السلطات البحرينية على اعتقال رجل الدين الشيخ محمود الصددي بتهمة الصلاة جماعة في منزله، بالرغم من أن عدد المصلين أقل من 5 أشخاص.

يأتي هذا الاعتقال في إطارا سياسات العائلة الحاكمة في البحرين في الاستهداف الطائفي الممنهج للبحرانيين، وكذلك في إطار سياسات التمييز.

واللافت أن البريطانيين المقيمين في البحرين أقاموا احتفالا في المنامة لإضاءة شجرة عيد الميلاد، وهو تقليد متبع يبدأ قبل أربعة أسابيع من عيد الميلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة عدد كبير من البريطانيين من أعضاء السفارة ومن المقيمين في البحرين، بالاحتفال في خرق واضح لقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها في البحرين، بسبب جائحة كورونا.

وتظهر تلك المقاطع السفير البريطاني في البحرين رودي دروموند وهو يضيء شجرة عيد الميلاد وشط حفل صاخب بالمناسبة.

لكن السلطات البحرينية تخشى تطبيق تلك القوانين على البريطانيين الذين يقيمون مثل هذه الاحتفالات، ولكنها تكشر عن انيابها عندما يتعلق بإقامة صلاة مسموح بها قانونيا.
رقم : 901852
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