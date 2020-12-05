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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 17:00

وزير الصحة الايراني: القيود المفروضة ساعدت في خفض وفيات كورونا

وزير الصحة الايراني: القيود المفروضة ساعدت في خفض وفيات كورونا
اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي عن انخفاض حالات الرقود في المستشفيات والوفيات الناجمة عن الاصابة بمرض كورونا في البلاد بعد فرض القيود الاخيرة.

وقال نمكي في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم السبت: انه وبعد الذروة الثالثة للمرض والتي كانت صعبة جدا وتحمّل فيها زملاؤنا اكبر الضغوط في المحافظات فقد انخفضت اعداد الرقود في المستشفيات والوفيات في البلاد.

واضاف: ان نتيجة هذه القيود هي تحول غالبية المناطق ذات الحالة الحمراء التي كانت كثيرة في البلاد الى الحالة البرتقالية في الوقت الحاضر، فمن بين 160 مدينة تحولت 130 منها الى الحالة البرتقالية الا ان 32 مدينة كانت في الحدود بين الحالتين الحمراء والبرتقالية تحولت الى الحمراء.

واكد وزير الصحة ضرورة الاستمرار في العمل بالبروتوكولات الصحية وعدم التهاون فيها بغية تحقيق المزيد من خفض الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد.

يذكر ان عدد الوفيات الناجمة عن كورونا التي بلغت قبل فترة اكثر من 380 حالة وفاة يومية شهدت خلال الايام الاخيرة منحى تنازليا وصلت اليوم الى 321 حالة.

وذكرت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اليوم السبت، انه تم تسجيل 12151 إصابة جديدة و321 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، واشارت الى ان اجمالي عدد المصابين بلغ مليونا و 28 الفا و 986 حالة وتعافي 719 الفا و 708 اشخاص.

واشارت الى تسجيل 321 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 50016 حالة.
رقم : 901857
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