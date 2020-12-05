مصدر أمني: لبنان مايزال في عين العاصفة الإرهابيّة!

أكّد مرجع أمني لبناني كبير ، أنّ "المعلومات الأمنية المتوافرة لدى ​الأجهزة الأمنية​ هي في منتهى الخطورة، وفَرضت اتخاذ إجراءات احترازيّة على أكثر من مستوى، وقد جرى إبلاغ بعض الشخصيّات بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".



ورفض المصدر لصحيفة "الجمهورية"، تحديد أسماء الشخصيّات الّتي أُبلغت بتشديد إجراءاتها الأمنيّة، مشدّدًا على أنّ "الوضع في منتهى الدقّة والحساسيّة، و​لبنان​ ما يزال في عين العاصفة الإرهابيّة.



وتابع: هناك معلومات عن تحضيرات تجري من قبل بعض الخلايا الإرهابيّة لضرب استقرار لبنان وإدخاله في أتون الفوضى، والأجهزة الأمنيّة على اختلافها في حال من الجهوزيّة الكاملة لتَدارُك أي طارئ".