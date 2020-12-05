حشود فلسطينية غاضبة على استشهاد الفتى أبو عليا

جريمة هذا الفتى ذو 13 عشر ربيعاً هي مشاركته بتظاهرة ضد الاستيطان، وممارسات الاحتلال الاجرامية والإرهابية، في بلدته المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية، فتلقى من هذا الاحتلال طلقا ناريا في البطن كان كفيلا بإنهاء حياته.



وفي هذا الصدد فقد انطلقت تظاهرة حاشدة فور استشهاد الفتى الأعزل، مطلقة الهتافات ضد الاحتلال ومحتفية بالشهيد الصغير.



ودعته امه وعائلته وأهل بلدته، لتشيع جثمان علي حشود من ابناء محافظة رام الله الى مثواه الأخير.



وعقب التشييع، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال في قريتهم المغير .



وفي سياق متصل فقد نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد علي أيمن أبو عليا، مؤكدة أن جريمة قتله بدم بارد دليل على فشل وخيبة التطبيع وخيارات الاستسلام التي تشكل غطاء لكل جرائم الاحتلال.



واعتبرت الحركة أن هذه الجريمة تمثل إمعانا في سياسة القمع والإعدام التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون مبالاة أكان المستهدف طفلا صغيرا أم امرأة أم شيخا مسنا، مشددة على أنه ما من سبيل سوى تصعيد المقاومة والانتفاضة الشاملة لردع الاحتلال، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه.



من جانبها حركة حماس قالت إن الإرهاب الصهيوني من جيش الاحتلال ومستوطنيه، يؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها الأطراف المطبعة مع الاحتلال وحجم الخطيئة السياسية التي ارتكبتها قيادة السلطة الفلسطينية بالعودة للتنسيق الأمني، داعية الى ملاحقة الاحتلال ومعاقبته بالوسائل كافة ومحاسبة قادته كمجرمي حرب في محكمة الجنايات الدولية .



وأكدت الحركة كذلك على ضرورة العودة للتوافق الوطني على خيار مقاومة الاحتلال، معتبرة انه القادر على الرد على جرائم الاحتلال، ووقف هجمة المستوطنين المتصاعدة في مختلف مدن الضفة .



ومن جهته فقد دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الاحتلال للتحقيق بسرعة وبشكل مستقل في جريمة قتل الطفل علي أبو عليا (13 عاما)، والذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال مساء الجمعة.



وقال في تغريدة له عبر موقع "تويتر": "يجب على إسرائيل أن تحقق بسرعة وبشكل مستقل في هذا الحادث المروع وغير المقبول".



وأضاف: "يتمتع الأطفال بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، ويجب حمايتهم من العنف".



واستشهد الطفل "أبو عليا" (13 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص إسرائيلي طاله خلال مشاركته بمسيرة سلمية في قرية المغير شرق رام الله.



ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، استشهاد 7 أطفال تراوح أعمارهم بين (13 و17 عاما)، برصاص جيش الاحتلال.



كما عدّت حركة (فتح) إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للطفل علي أبو عليا "جريمة حرب"، وانعكاسا مباشرًا لعقلية الاحتلال الإسرائيلي المجرم، الذي يستبيح الدم الفلسطيني، ولا يستثني الأطفال من قتله وإجرامه.