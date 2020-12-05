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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 18:57

بايدن يكسب 'رسميا' أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي

بايدن يكسب
تمكن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن من تأمين دعم أغلبية الأعضاء في المجمع الانتخابي رسميا، بعد تأكيد ولاية كاليفورنيا فوزه في التصويت.

وصادق سكرتير ولاية كاليفورنيا، أليكس باديلا، أمس الجمعة على فوز بايدن في التصويت على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ما منح المرشح الديمقراطي 55 صوتا أخرى في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 عضوا.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن عدد الأصوات التي حصدها بايدن رسميا حتى الآن في المجمع أصبح بذلك 279، ما يتجاوز بتسعة أصوات نسبة الدعم التي يحتاج إليها المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لضمان فوزه

ولم تصادق ثلاث ولايات أخرى تؤكد نتائج التصويت فيها فوز بايدن (وهي كولورادو وهاواي ونيوجيرسي) بعد على نتائج التصويت رسميا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة دعم بايدن داخل المجمع الانتخابي 306 أصوات مقابل 232 لدى ترامب.

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر لاختيار رئيس جديد، ستحال نتائج تصويته لاحقا إلى الكونغرس للمصادقة في السادس من يناير.

وتلزم قوانين معظم الولايات المتحدة الناخبين عنها بدعم المرشح الفائز في التصويت بالولاية.

ورفعت حملة ترامب الذي يرفض الاعتراف بهزيمته 50 دعوى قضائية على الأقل بهدف مراجعة نتائج التصويت في عدد من الولايات الحاسمة التي فاز فيها بايدن، وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وتم إسقاط أكثر من 30 من هذه الدعاوى، حسب "أسوشيتد برس".
رقم : 901871
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