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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 18:59

أردوغان يرد على اتهامات المعارضة له بـ'خيانة الأمانة'

أردوغان يرد على اتهامات المعارضة له بـ
رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على اتهامه من قبل المعارضة التركية بخيانة الأمانة بعد بيع جزء من بورصة إسطنبول لدولة قطر.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال أردوغان ردا على المعارضة:

"شراكتنا مع المستثمرين القطريين تشبه تماماً شراكتنا مع الأمريكيين والبريطانيين والألمان والدول الأخرى".

وكان رئيس حزب "المستقبل" التركي، أحمد داوود أوغلو، قد اتهم يوم الخميس، الرئيس التركي، بخيانة الأمانة.

وقال داوود أوغلو إن "أردوغان خان الأمانة"، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي، مطالبا إياه بالعودة إلى رشده، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.

وتابع: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة تعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".

وأضاف رئيس الوزراء التركي السابق، أنه:

"لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة".

وأوضح أن "أولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون"، مذكرا بكلمات أردوغان التي قال فيها: "يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص فإنك ستحاسبه عليها أليس كذلك؟، في إشارة إلى ضرورة محاسبة أردوغان".

وبعد أيام من زيارة أمير قطر تركيا، أعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، الاثنين الماضي، أنه باع 10 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول.
رقم : 901872
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