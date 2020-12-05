سقوط قذائف تركية على قرى تل ابيض في ريف الرقة

استهدفت القوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة منها بعدد من القذائف المدفعية المنازل السكنية والممتلكات في القرى الواقعة غرب منطقة تل أبيض بريف الرقة.



وذكرت مصادر محلية لسانا أن القوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة منها استهدفت بعدد من القذائف المدفعية المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرى كوبرلك وقزعلي وكور حسن غرب تل أبيض ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.



وأطلقت القوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة منها أمس عددا من قذائف المدفعية على المنازل السكنية في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.