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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 19:08

البحرية الايرانية تبدأ الانتاج الوفير لصواريخ "عمق-سطح"

البحرية الايرانية تبدأ الانتاج الوفير لصواريخ "عمق-سطح"
اشار رئيس منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال مجيد مقصودي الى توطين صناعة اكثر من 90 بالمائة من اجزاء الغواصات في البلاد، معلنا عن بدء الانتاج الوفير لمنظومة صواريخ "عمق-سطح".

وقال الادميرال مقصودي في حوار مع وكالة "ميزان" للانباء: ان الغواصات لها تعقيداتها الخاصة بها وان الحفاظ على قدراتها العملانية بحاجة الى الصيانة والتصليح وتوطين قطع غيارها واجزائها.

واضاف: اننا تمكنا لحسن الحظ من تصنيع اكثر من 90 بالمائة من اجزاء الغواصات داخل البلاد بالاستفادة من طاقات الشركات المعرفية والقطاع الخاص والجامعات.

وتابع الادميرال مقصودي: بما ان الوحدات البحرية والطيران بحاجة الى مدارج لتنفيذ مهماتها في البحر، لذا فان مسالة تصنيع الطائرات المسيرة عمودية التحليق مطروحة لحل هذه المسالة.

واضاف: انه بناء على ذلك فقد بذلنا خلال الاعوام الاخيرة جهودا كبيرة في هذا الاطار لتصنيع طائرات مسيرة قادرة على الهبوط والتحليق من سطح الوحدات البحرية حيث تم في العام الماضي ازاحة الستار عن انموذج لهذه الطائرات.

وقال الادميرال مقصودي: لحسن الحظ اننا تمكنا خلال العام الاخير عبر اكمال الاختبارات الميدانية من ازاحة الستار عن انموذج مطور لهذه الطائرات المسيرة بعنوان "بليكان".

واضاف: لقد تمكنا خلال الاعوام الماضية من التوصل الى تكنولوجيا تصنيع صواريخ "عمق –سطح" التي تعد احدى الاسلحة التي يمتلك عدد محدود من الدول التكنولوجيا الخاصة بها.

واوضح بان الاختبارات لهذه المنظومة المطلقة لصواريخ "عمق-سطح" لتدمير الاهداف السطحية قد انتهت واليوم دخلت العملية التنفيذية للانتاج الوفير من قبل مجموعة الصناعات الدفاعية بما يعزز قدرات البلاد الدفاعية بصورة ملحوظة.

وقال في جانب اخر من تصريحه: لقد ادرجنا في جدول الاعمال توطين اجزاء ومديات رادارات القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية للدخول الى مرحلة الانتاج الوفير.
رقم : 901876
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