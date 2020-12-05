أكار: أذربيجان حررت قره باغ بفضل أسلحتنا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت، إن أذربيجان حررت إقليم قره باغ من الاحتلال الأرمني في 44 يوما بمساهمات أنظمة الأسلحة المحلية التركية.



وأضاف خلال مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي أن جيش أذربيجان تمكن بنجاح كبير عبر "عملية الوطن الواحد" من استرجاع أراضيه بعد نزاع استمر نحو 30 عاما، حسب ما أفاد الأناضول.



وأشار إلى أن العالم بأسره يتحدث اليوم عن مدى تأثير أنظمة الأسلحة التركية على مسار العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان.



ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية حققت نجاحات كبيرة في عملياتها العسكرية ضد "الإرهاب" داخل البلاد وخارجه "من خلال تضحيات عناصرها، وبفضل الأسلحة والذخائر، والمعدات، والمركبات، والآليات المصنعة محليا".



وأكد أن إسهامات أنظمة الأسلحة المحلية كبيرة في نجاح القوات التركية بمهامها في شرقي المتوسط وبحر إيجة، ومهامها الأخرى في مختلف بقاع العالم.