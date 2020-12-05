الاتحاد الأوروبي يعلق على الإعلان الكويتي حول الأزمة الخليجية

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان الكويت بالأمس، بإحراز تقدم في جهود حل الخلاف الذي دفع دولا عربية خليجية ومصر لقطع علاقاتها مع قطر منذ منتصف عام 2017.



وأشار إلى أن حل "الأزمة الخليجية" من شأنه أن يوحد دول المنطقة، وجدد استعداده لتقوية شراكته مع مجلس التعاون.



وجاء في بيان صحافي، اليوم السبت، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، "يرحب الاتحاد الأوروبي بإعلان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، بأن الجهود الهادفة لحل الأزمة داخل دول مجلس التعاون مثمرة"، مشيدا، "بالدور الذي لعبته الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل المفاوضات بين الجميع، ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة الكويتية المستمرة".



وقال البيان الصحافي، على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، إن "تسوية الخلاف الداخلي من شأنها أن تسمح لمجلس التعاون باستعادة وحدته واستئناف عمله المهم".



وأوضح البيان، "لا يزال الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلته العمل لتعزيز شراكته مع مجلس التعاون".



ويذكر أن في حزيران/يونيو 2017، قطعت كلا من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر علاقاتها السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، إذ اعتبرت أن الحظر المفروض عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.