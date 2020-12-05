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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 19:19

السعودية تصدر 'أمرا بالاستسلام' لحلفائها امام قطر

السعودية تصدر
كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت أن حلفاء بلاده “على الخط نفسه” في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة": “نتعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلّق بهذه العملية ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتّجاه التوصل إلى اتفاق نهائي”، مضيفا أن “جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي”، على حد تعبيره.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن اتفاق إنهاء الأزمة الخليجية "سيشمل كل أطراف الخلاف"، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً.

وبدأت الأزمة الخليجية في 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر، على خلفية اتهامات بتمويل جماعات إرهابية والتدخل في شؤون الدول العربية وقدمت لقطر لائحة تتضمن ثلاثة عشر شرطا لإنهاء الازمة وامهلت الدوحة عشرة أيام لتنفيذها.

ولطالما رفضت السعودية الدخول في أي حوار مع قطر قبل خضوعها للشروط الثلاثة عشر وهو ما اعتبرته قطر خلال 3 سنوات من قطع العلاقات بين الطرفين محاولة لسلبها سيادتها.

واليوم مع طلب امريكا من السعودية انهاء الازمة وقرب رحيل ادرة ترامب ومجيء بايدن، تسارع السعودية الى التنازل عن شروطها الـ13 وتأمر حلفائها على عجل للتخلي عن الشروط المعلنة.
رقم : 901879
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