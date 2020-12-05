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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 19:59

مجمع "ايزوايكو" لصناعة السفن.. رائد الصناعات البحرية بالشرق الأوسط

مجمع "ايزوايكو" لصناعة السفن.. رائد الصناعات البحرية بالشرق الأوسط
قال المدير التنفيذي لمجمع ايزوايكو لصناعة السفن والمنشأت البحرية الايرانية "حميد رضائيان اصل" ان مجمع صناعة السفن الإيرانية وبخططه التنموية اصبح رائدا للصناعات البحرية في الشرق الأوسط.

واضاف رضائيان اصل اليوم السبت لمراسل "ارنا": ان مجمع ايزوايكو هو الاكبر في ايران ويصنف ضمن كبريات المصانع التي تقوم بصاعة السفن في الشرق الاوسط، موضحا انه تأسس المجمع (ايزوايكو) عام 1973 وذلك لصيانة وصناعة السفن المختلفة، وكذلك لتصميم ولإصلاح منصات النفط والغاز في غرب هرمزكان، واصبح بامكانه حاليا تصنيع السفن العملاقة والعابرة للمحيطات.

وتابع المدير التنفيذي لمجمع "ايزوايكو": ان هذا المجمع يعد اكبر بنية تحتية للصناعات البحرية في البلاد ومن اكبر المجموعات الصناعية البحرية في منطقة الشرق الاوسط.

واضاف: ان مجمع صناعة السفن والمنشآت البحرية الايرانية له تاثير مباشر وغير مباشر في الصناعات الاخرى في البلاد وبناء عليه هنالك رؤية استراتيجية تجاه هذه الصناعة ادت الى بلورة هذا الدعم الهائل لهذه الامكانية.

وقال رضائيان اصل: خلال الاعوام الاخيرة حقق المجمع تقدما لافتا في قسم تصليح السفن الكبيرة ومنها ناقلات النفط واليوم في ظل توطين المعرفة في هذا القطاع يمكنه ان يشكل منافسا جديا للدول الاخرى.

واعتبر تصنيع ونقل ونصب المنصات النفطية والغازية وتصليح ابراج الحفر التي تلعب دورا حيويا في تطوير حقول النفط والغاز وتصميم وتصنيع السفن العابرة للمحيطات وتصليح السفن بمختلف الاحجام، اعتبرها من المنجزات الكبرى لهذا المجمع.

وقال: ان تاثير المجمع في الصناعة النفطية والغازية لا ينكر ونحن نشعر بالفخر لتصنيع المنصات النفطية والغازية والتاثير الايجابي والمباشر لهذه الصناعة في الاقتصاد وكذلك زيادة طاقة استخراج الغاز من الحقول المشتركة.
رقم : 901882
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