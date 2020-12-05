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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 20:04

موقف العشائر السورية من الاحتلال الامريكي

موقف العشائر السورية من الاحتلال الامريكي
وأعلنت العشائر في البيان الختامي للتجمع الذي أقيم في حماة اليوم رفضها لأي وجود أجنبي غير شرعي على الأرض السورية وإدانة كل أشكال العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة بحق السوريين مؤكدين أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب السوري ولا يحق لأي مجموعة أن تتسلط على مقدرات البلد.

وفي هذا الصدد أكد شيخ عشيرة الحسنة في محافظة حمص نواف الملحم أن أبناء وشيوخ العشائر في سوريا سيبقون يداً وصفاً واحداً خلف الجيش السوري، لافتاً إلى أنه منذ بدء الحرب العدوانية على سوريا كانت العشائر تدعو مختلف أطياف الشعب لتعرية المؤامرات والمخططات التي تستهدف النسيج الوطني وتدمير المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية باسم شعارات مشبوهة .

من جانبه شيخ عشيرة العقيدات علي العميري قد ثمن في كلمته حضور العشائر السورية الذي يعبر عن قرار الشعب السوري بحبه لوطنه وانتمائه الراسخ له مستنكراً الوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية الذي لا محال سيتم دحره من قبل أبناء الوطن الشرفاء والجيش السوري.

من جهته عدنان حمد عضو مجلس الشعب نوه في كلمته "بالدور الفاعل الذي أدته العشائر طيلة سنوات الحرب الارهابية على سوريا وتصدي أبنائها للاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهم"، معرباً عن استعداد العشائر التام لأداء أي مهمة يقتضيها الواجب الوطني.

ودعا الشيخ نواف الشامان شيخ قبيلة الحديدين في ريف حماة وشرق إدلب جميع السوريين المهجرين إلى العودة إلى حضن الوطن والمساهمة في إعادة إعماره مطالباً المجتمع الدولي برفع الحصار الجائر والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا بينما جدد الشيخ ممدوح الفدعوس شيخ عشيرة الفواعرة رفض العشائر السورية للاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية.

من جهته أكد الشيخ خالد الضاهر شيخ عشيرة الحليبات في كلمته أن العشائر السورية حافظت على عروبتها وأصالتها وقيمها النبيلة الأمر الذي يحتم عليها في هذه الظروف أن تكون في المقدمة بأي مهمة وطنية توكل إليها ولاسيما مواجهة المخططات والمؤامرات العدوانية ضد سورية.
 
رقم : 901884
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