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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 20:09

الحرس الثوري: لم يبق شيء لم يفعله الاميركان ضد الشعب الإيراني

الحرس الثوري: لم يبق شيء لم يفعله الاميركان ضد الشعب الإيراني
قال المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية في ايران العميد رمضان شريف انه لم يبق شيء لم يفعله الاميركان ضد الشعب الإيراني ولم يبق في ايديهم ما يفعلونه لممارسة المزيد من الضغوط.

واضاف العميد رمضان شريف مساء اليوم السبت في حفل إزاحة الستار عن الفيلم الوثائقي ((سالار)) عن موضوع التعريف بحياة الشهيد عبد الحميد سالاري ، أول شهيد دفاعا عن المراقد المقدسة في هرمزجان انه منذ بداية الثورة لم يكن الأميركيون يعتزمون المساومة مع الشعب الإيراني ، لأن كل شؤون البلاد التي كانت تحت سيطرة اميركا ومستشاريها البالغ عددهم 130 ألفًا ، تعرضت للخطر بعد الثورة.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: كما أن الصهاينة كانوا ناقمين على الثورة الإسلامية لأنهم رأوا إيران الإسلامية والشعب الايراني العملاق عقبة في طريقهم وجرائمهم وتعدياتهم.

وقال العميد شريف ان الصهاينة محتلون وليس لهم جذور حضارية وقد اغتالوا خلال السبعين عاما الماضية 2700 من نخب الدول الإسلامية. الصهاينة أنفسهم فخورون بهذه الاغتيالات ونشروا أسماء من جرى اغتيالهم في عدة كتب.

وقال ان الصهاينة اغتالوا في ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة ، عددًا كبيرًا من نخب الدول الإسلامية بشكل خفي وذلك بهدف حرمان شعوب المنطقة من الوصول إلى مختلف فروع العلم.

واعتبر هذا الهدف الصهيوني أحد أهداف بن غورين الأولية حتى اليوم وقال إنهم يرون قوتهم الكارتونية تحت التهديد وخير مثال على ذلك هزيمتهم المشينة في حرب تموز في لبنان .
رقم : 901886
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