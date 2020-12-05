تعيين مساعد جديد لوزير الخارجية الايراني للشؤون الاقتصادية

اصدر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، قرارا عين بموجبه، سيد رسول مهاجر، مساعدا له لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية.



في مراسم اقيمت اليوم السبت بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تم تقديم "سيد رسول مهاجر" مساعدا جديد لوزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية خلفا لـلمساعد السابق غلام رضا انصاري الذي عين مستشارا لوزير الخارجية.



وشغل مهاجر، منصب المدير العام لدائرة تنسيق العلاقات الاقتصادية في وزارة الخارجية، كما شغل منصب سفير ايران في كل من السويد ورومانيا والمجر والبرتغال، والمدير العام لشؤون آسيا واقيانوسيا بوزارة الخارجية.



كما تم في هذه المراسم تقديم مير مسعود حسينيان، مساعدا لوزير الخارجية ومديرا عاما لدائرة الشرق الاوسط العربي وشمال افريقيا، خلفا لـ حميد رضا دهقاني بوده، الذي عين سفيرا لايران لدى قطر.



وتم كذلك تعيين سيد جلال الدين علوي سبزواري، مديرا عاما لدائرة التعاون الاقتصادي الدولي والمتعدد الجوانب، خلفا لـ مجيد بيزمارك، الذي احيل على التقاعد.