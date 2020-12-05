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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 21:22

وزير الداخلية الايراني : دخلنا مرحلة الجودة في إنتاج معدات مكافحة كورونا

وزير الداخلية الايراني : دخلنا مرحلة الجودة في إنتاج معدات مكافحة كورونا
أعلن وزير الداخلية ، قائد مقر قيادة عمليات مكافحة كورونا في ايران ، عن ريادة الدولة في مجال إنتاج الكمامات والمعدات التي تطلبها وزارة الصحة في مكافحة كورونا ، وقال انه اليوم وبفضل الله وجهود العاملين والوحدات الإنتاجية ، نحن دخلنا في مرحلة الجودة.

واشار وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ، وقائد مقر قيادة عمليات مكافحة كورونا ، إلى مجموعة الجهود المبذولة والنتائج التي تحققت في مجال السيطرة على وباء كورونا ومعالجته. وقال انه وطبق المعمول جرى في اجتماع اليوم مع لجنة المشتريات والدعم بالمقر الوطني لمكافحة كورونا ، وهم زملائنا في وزارة الصناعة الاستماع الى تقارير جيدة عن إنتاج الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي ومولدات الأكسجين وغيرها من المعدات المتعلقة بوباء كورونا .

وصرح وزير الداخلية ان زملاؤنا في وزارة الصحة اعلنوا عن احتياجاتهم في ظل هذه الظروف وتقرر تامين جميع هذه الاحتياجات لوزارة الصحة من خلال مراعاة الجودة والكمية وبسعر عادل ومعقول ، كما تقرر توفير المستلزمات مثل الكمامات والمطهرات والمستلزمات الصحية للناس بسعر معقول.

وقال رحماني فضلي: "اجتماع اليوم يظهر أن هناك تنسيقًا وتعاونًا وتلاحما كبيرًا في مختلف المجالات ، وقد أدى هذا التنسيق إلى التحرك نحو النجاح في مسيرة العمل.

وقال: "نوقشت في الاجتماع التزامات وزارة الصناعة فيما يتعلق بتوفير الامكانيات والسلع والتجهيزات والخدمات ، ولحسن الحظ ان قطاع الصناعة في هذا المجال قد تجاوز الآن مرحلة الكمية و هي تعمل على رفع الجودة ، والى جانب سد الحاجة المحلية للسلع والخدمات المطلوبة هم يفكرون أيضًا بالتصدير.
رقم : 901894
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