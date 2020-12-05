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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 21:24

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في كفر قدوم

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في كفر قدوم
اندلعت مساء اليوم السبت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان في بلدة كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت إثر اعتداء الاحتلال على مسيرة رافضة للاستيطان انطلقت بمشاركة واسعة من أهالي القرية، رددوا خلالها الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من القنابل الصوتية والغازية؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع عدة إصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

وشهدت القرية مؤخرا موجة تصعيد عنيفة من الاحتلال تمثلت باقتحامات ليلية متكررة، ونصب كمائن في منازل مهجورة بهدف قمع المسيرة، الا أن المواطنين يصرون على استمرارها حتى تحقيق أهدافها.

وتتواصل للسنة العاشرة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.

وأغلق الاحتلال مدخل القرية الرئيس لتوسيع مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، وربط بؤرها المُتناثرة على مساحة 4 آلاف دونم من مجمل مساحة أراضي القرية البالغة 23 ألف دونم.
وتكمن أهمية مدخل القرية المغلق في أنه الممر الذي يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين.

وكانت مدينة نابلس أقرب إلى كفر قدوم من قلقيلية، حيث تبعد 13 كم قبل الإغلاق، والآن ازدادت مسافة الطريق لنابلس ووصلت لـ26 كم، ما نتج عنه تكبد المواطنين متاعب السفر، عدا عن التكاليف المادية الباهظة التي تثقل كاهلهم.

وتنطلق كل جمعة وسبت مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ويؤدي المشاركون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة، وسط اندلاع مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات.
رقم : 901895
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