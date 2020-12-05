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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 22:06

بايدن يحذر من ذروة كورونا ويوجه رسالة للأمريكيين

بايدن يحذر من ذروة كورونا ويوجه رسالة للأمريكيين
حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من وصول فيروس كورونا المستجد إلى ذروة انتشاره في الفترة المقبلة، مطالبا الأمريكيين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكتب بايدن، على "تويتر" اليوم السبت: "تمر الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي في قلب ذروة إصابات كورونا"، مضيفا: "نرجوا من جميع الأمريكيين ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد المجتمعي والحد من التجمعات".

وقال جو بايدن إن الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية يمثل مهمة وطنية لكل الأمريكيين".

وأعلن الرئيس المنتخب، أمس الجمعة، عزمه تقليص حفل أداء اليمين من أجل السلامة خلال جائحة فيروس كورونا في تناقض حاد مع الرئيس دونالد ترامب الذي بدأت إدارته بخلاف بشأن حجم الحشود في حفل تنصيب الرئيس.

وقال بايدن إنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير كانون/ الثاني على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونغرس الأمريكي لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 273 ألف شخص في الولايات المتحدة وتتزايد الحالات ودخول المستشفيات مع اقتراب أشهر الشتاء.

وتجاوزت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 11 مليون حالة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 66 مليون مصاب حول العالم، بينهم أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
رقم : 901909
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