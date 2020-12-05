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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 22:11

العميد سريع : قوى العدوان في مراحلها الأخيرة

العميد سريع : قوى العدوان في مراحلها الأخيرة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوى العدوان باتت في مراحلها الأخيرة بعد أن تكبدت الهزائم المتوالية على أيدي المرابطين الابطال من ابناء الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال.

وأوضح العميد سريع خلال لقائه اليوم بصنعاء بـ300 من المخدوعين الذين عادوا الى العاصمة صنعاء من مختلف معسكرات المعتدين ومرتزقتهم أن القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا اصدرت قرار العفو العام لكل من يرغب بالعودة الى الصف الوطني في اطار الحرص على تفويت الفرصة على اعداء الوطن والشعب وحقن دماء اليمنيين.

وجدد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الدعوة لبقية المخدوعين الذين لايزالون في صف المعتدين الى استغلال الفرصة والعودة والاستفادة من قرار العفو العام .. مؤكدا ان فرصة العفو العام لن تستمر طويلاً.

واكد العميد سريع أن المحتلين والعملاء ومهما أوغلوا في سفك الدماء فإن مصيرهم الى الزوال كأسلافهم الذين أجبروا علي الرحيل بفعل المقاومة الوطنية الرافضة للضيم والخنوع للمحتل، لافتا الى أن الوطن أكبر من أن يتأمر عليه حفنة من العملاء والمرتزقة الذين باعوا ضمائرهم مقابل المال المدنس لتنفيذ أجندة المحتلين من الصهاينة والامريكان وأدواتهم في نجد والحجاز.
رقم : 901912
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