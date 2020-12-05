ايران تنشر ترجمة كتاب عن سجن جو سيئ الصيت بالبحرين

قامت دار نشر "كتابستان" في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤخرا بنشر كتاب "سجن جو" (مذكرات مسربة لمعتقل سياسي)، يتضمن سردا عن معاناة المعتقلين السياسيين والانتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينية بحقهم.



ويعتبر مبنى جو، رمزا عن البحرين وسكانها. فهذا المبنى واقع على الساحل ويتضمن منظرا رائعا عن الطبيعة وجالها، ولكن في داخله، مليء بالظلم والجور والانتهاكات بحق البشر الممزقين في قعر ظلمة السجن.



يتضمن السجن اربعة عنابر كبيرة، تسع جميعها لـ456 نزيلا، ولكن السلطات الخليفية حشرت فيها 1006 اشخاص. وأحد هؤلاء النزلاء الطالب الجامعي جهاد؛ مؤلف كتاب "سجن جو" وهو حاله كما حال النبي يوسف عليه السلام، سجن ظلما وجورا دون اي ذنب، ولعل ذنبه الوحيد الذي أدخله السجن هو حبه لوطنه ومعارضته للاستبداد.



ويسرد جهاد الذي مازال قابعا وراء قضبان سجن آل خليفة، بأسلوب قصصي ذكرياته والاحداث التي شهدها خلال فترة محكوميته، جاعلا من كتابه "سجن جو" نافذة للاطلاع على نموذج من ظلم نظام آل خليفة ضد الشعب البحراني المضطهد.



ويقول مدير دار نشر "كتابستان" لوكالة انباء فارس بشأن هذا الكتاب: لعله يمكن القول ان كتاب "سجن جو" هو الكتاب الوحيد الذي نُشر (في ايران) حول مظلومية المسلمين الشيعة بالبحرين.