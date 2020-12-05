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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 22:46

أولمرت يشن هجوما عنيفا على نتنياهو 'الكاذب والمحتال'

أولمرت يشن هجوما عنيفا على نتنياهو
هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، سلفه، بنيامين نتنياهو، واصفا اياه بالكاذب والمحتال.

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم السبت، عن أولمرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، لم يقصد في أي وقت من الأوقات تنفيذ ما وعد به، إنه مخادع ومدع.

وجاءت تصريحات أولمرت، للتعليق على الأزمة السياسية التي تمر بها بلاده، ومطالب بيني غانتس، رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع، بإجراء انتخابات برلمانية للكنيست، في شهر فبراير/شباط المقبل، بعد خلافه الحاد مع نتنياهو.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن حكومة نتنياهو الحالية لم تكن موجودة بمجرد تشكيلها، فهو لا يؤمن بها، مشيرا إلى أن نتنياهو يقوم بما يراه مناسبا لنفسه فحسب، على حساب " إسرائيل".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد نشرت الخميس الماضي، أن غانتس قد دعا إلى إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في بلاده، في شهر فبراير المقبل، بعد إعلان الكنيست (البرلمان) عن موافقته الأولية على مشروع قانون لحل المجلس وإقامة انتخابات مبكرة، وذلك بسبب أزمة سياسية داخلية تتعلق بائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وصوّت 11 نائبا عربيا، من أصل 15، لصالح مشروع القانون، فيما أعلنت الحركة الإسلامية أنها ستمتنع عن التصويت على المشروع.

ومن جانبه، رفض نتنياهو إجراء انتخابات برلمانية في الوقت الراهن، بدعوى أنه يجب التكاتف والتوحد معا من أجل مواجهة أزمة كورونا.

وأوضحت القناة العبرية الـ"12"، أنه في حال إجراء انتخابات في شهر فبراير المقبل، فإنها ستكون الرابعة خلال عامين فقط، وهو ما لم يجر من قبل في البلاد.
رقم : 901915
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