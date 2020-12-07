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الاثنين 7 كانون الأول 2020 ساعة 10:00

هكذا يبرر وزير الخارجية البحريني التطبيع مع العدو

هكذا يبرر وزير الخارجية البحريني التطبيع مع العدو
زعم وزير الخارجية البحريني "عبد اللطيف الزياني"، أن اتفاق التطبيع الذي جرى توقيعه مؤخراً، لا يستهدف دولة بعينها، وأن أطراف الاتفاق تسعى لتعزيز التعاون العسكري بينها.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عن التحديات الإقليمية وجهود حل الصراعات، على هامش الدورة الـ16 لـ"حوار المنامة".

ورأى الزياني أن "تعزيز أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل أكثر فاعلية لن يتأتي إلا عندما يعمل البلدانِ معاً مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين" حسب تعبيره.

واعتبر أن"هذه الاتفاقات ليست ردّ فعل على تهديد معين ولا تستهدف دولة بعينها، إنما هي اتفاقات جادة وشراكة صادقة" على حد قوله.

وتابع: "نحن نسعى إلى تعزيز تعاوننا مع إسرائيل في الجوانب كافة بما يضمن الوصول إلى تعاون أمني وعسكري واسع"، مضيفاً: "هناك حاجة إلى شراكات أوسع بكثير".

وبرر الزياني تطبيع المنامة وأبوظبي لعلاقاتهما مع العدو الاسرائيلي، بأنه جاء كخطوة استباقية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله، حسب زعمه.

وفي سبتمبر الماضي، وقَّعت كل من البحرين والإمارات اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، برعاية أمريكية، رغم التنديدات الواسعة بالخطوة.
رقم : 902140
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