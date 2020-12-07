فوز حزب مادورو في الانتخابات الفنزويلية

أعلنت الهيئة الانتخابية في فنزويلا عن فوز حزب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الاقتراع.



وبدأ السباق الانتخابي ،أمس الأحد، ودعي 20,7 مليون ناخب للادلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي. ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.



وتأتي هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، نتيجة التدخل والحظر الأميركي والغربي الذي قسم البلاد.



وقال الرئيس نيكولاس مادورو في واحدة من دعواته العديدة إلى المشاركة "إذا كنتم تريدون أن ننعش الاقتصاد وننعش البلاد ونستعيد رواتبنا فعليكم التصويت" لذلك الحزب التشافي الحاكم الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز (1999-2013)، ووعد ببذل كل الجهود لجعل هذه الانتخابات موعدا "تاريخيا" ودحض توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تتحدث عن مشاركة لا تتجاوز 30 بالمئة.