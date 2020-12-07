ماذا قال نتنياهو بشأن اللقاء السري مع إبن سلمان؟

خرج رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للرد على ما تردد حول الفترة الماضية، بشأن عقده لقاء سريا مع ولي الهد السعودي، محمد بن سلمان، في مدينة “نيوم” السعودية.



وخلال حديث نتنياهو مع كبير الباحثين في معهد هدسون الأمريكي للأبحاث، مايكل دوران، بشأن الأنباء التي ترددت عن زيارته للسعودية ولقاء ولي العهد السعودي، أجاب: “لا يجب أن تصدق كل شيء تقرأه في وسائل الإعلام”.



وكانت وزارة الخارجية السعودية حسمت في الأيام الماضية الجدل الدائر بشأن هذا اللقاء السري، وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن ما نشر في وسائل الإعلام بشأن لقاء ولي العهد بمسؤولين إسرائيليين ومن ضمنهم نتنياهو خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى المملكة، عار عن الصحة تماما ولم يحدث اللقاء المزعوم.