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الاثنين 7 كانون الأول 2020 ساعة 13:50

لبنان.. حاويات المواد الخطرة أصبحت تحت سيطرة الجبش

لبنان.. حاويات المواد الخطرة أصبحت تحت سيطرة الجبش
لفت المدير العام لإدارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ باسم القيسي إلى أنّ المستوعبات الحاويات الـ49 الّتي تحتوي مواد خطرة أصبحت تحت سيطرة ​الجيش اللبناني.

و قال القيسي ،اليوم الاثنين في حديث اذاعي، أن الجيش بصدد إعادة تفريغها وتعبئتها للتوضيب، وهذا الأمر تأخذ وقتًا لأنّ المستوعبات مهترئة تمامًا، والبضائع مكدّسة منذ سنوات.

واضاف القيسي أنّ "حتّى الآن، تمّ تقريبًا إفراغ وتعبئة 40 إلى 50 بالمئة من الحاويات، وعندما يتمّ توضيها كلّها في مستوعبات جديدة، نكون تقريبًا قد وضعنا حدًّا لخطر 49 مستوعبًا تحتوي مواد خطرة. أمّا بالنسبة إلى الحاويات الأُخرى الموجودة في ​المرفأ​، فالجيش يكشف عليها ونحن نستعين بشركة خارجيّة للكشف على المستوعبات الأُخرى كافّة في حال يوجد مواد لا نَعلم بها.

وأشار القيسي إلى أنّ بحسب "المانيفيست - manifest"، لا يوجد حاويات فيها مواد خطرة، بل مواد مصنّفة قابلة للإشتعال لكنّها طبيعيّة كباقي مرافئ العالم ويتمّ تخزينها بطريقة صحيحة، وأي جهة رسميّة يمكنها طلب الـ"مانيفيست" من أي دولة أجنبيّة، وكل البضائع المستوردة يجب أن يكون معها شهادة الأمان للبضائع من مختبر.

أمّا بالنسبة إلى العمل في المرفأ، فبيّن أنّ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، قمنا بتفريغ وتحميل 222 ألف حاوية تقريبًا، على الرغم من أزمة وباء "​كوفيد 19​"، كاشفًا "أنّناسنفتتح الأسوبع المقبل المبنى الّذي فيه محلات بالمنطقة الحرة، والمباني الأُخرى بصدد الترميم، أمّا المستودعات الّتي تدمّرت نتيجة الإنفجار فهي لا تزال قيد الدراسة.

انفجار ضخم حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت، مما أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت، و ادى الانفجار الى مقتل أكثر من 204 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، في حين لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.
رقم : 902196
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