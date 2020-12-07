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الاثنين 7 كانون الأول 2020 ساعة 14:09

خطيب زادة: ايران تقف إلى جانب سوريا في محاربة الإرهاب

خطيب زادة: ايران تقف إلى جانب سوريا في محاربة الإرهاب
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ،اليوم الاثنين، أن ايران تقف إلى جانب سوريا في محاربة الإرهاب.

وفي تغريدة، قال خطيب زادة تستضيف طهران اليوم أول زيارة خارجية لوزير الخارجية السوري الجديد، جدول الأعمال: استعراض آخر التطورات في الأزمة السورية والعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وأضاف، ان الحل السياسي هو الخيار الوحيد الممكن لإنهاء الأزمة الحالية... إيران تقف إلى جانب الشعب والحكومة في محاربة الإرهاب.

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد إلى طهران مساء أمس الأحد في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلبية لدعوة من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له لدى وصوله إلى طهران عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران.

ويجري وزير الخارجية والمغتربين خلال الزيارة عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين تتركز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
رقم : 902198
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