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الاثنين 7 كانون الأول 2020 ساعة 15:20

ايران: تسجيل 10827 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 743 ألف شخص

ايران: تسجيل 10827 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 743 ألف شخص
أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 10827 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و284 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي نحو 743 ألف شخص من المصابين لحد الآن.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 10827 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و51 ألف و374 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1691 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 742 ألف و955 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت لاري: ان 5796 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 284 حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 50594 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 6 ملايين و432 ألف و228 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.
رقم : 902209
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