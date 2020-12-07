السلطات السعودية تعتقل السيد 'هاشم الشخص' بعد اقتحام منزله

اقتحمت قوات الأمن السعودية منزل عالم الدين البارز "السيد هاشم الشخص" في الأحساء، واعتقلته من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو حتى مذكرة اعتقال، في خطوة تعكس انتهاكات الحكومة السعودية ضد علماء وأبناء القطيف والأحساء.



الفقيه السيد هاشم الشخص (1957)هو ممثل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في منطقة الخليج الفارسي، انتهكت عناصر المباحث العامة والشرطة حرمة منزله الكائن في الأحساء، وعاثت فيه خرابا وتكسيرا، فيما رسمت مشهدا ترويعيا في نفوس العائلة التي شاهدت طريقة اعتقال السيد تحت تهديد السلاح.



وكشف نشطاء محليون وحقوقيون، عن طريقة اعتقال السيد الشخص الذي اعتقلته المباحث العامة بقوة السلاح ومن دون أي مذكرة اعتقال أو سابق إنذار او استدعاء ولم تعلم أسباب ذلك،كما جرى نقله إلى جهة مجهولة من قبل عناصر المباحث.



وفي التفاصيل، تعمدت الفرق العسكرية يوم الأحد 7ديسمبر 2020، تطويق الحي الذي يقطن فيه سماحة السيد الشخص وفرضت حالة حصارا عسكريا هناك وأغلقت جميع مداخل ومخارج الحي، قبل أن تقتحم منزل سماحته وتعتمد أسلوبها الهمجي في انتهاك الحرمات وترويع المواطنين، وصلت جوا من الذعر غير مبرر الأسباب، واعتقلت سماحته.



يأتي اعتقال الفقيه السيد هاشم الشخص، استكمالا للمشاهد الاعتقالات التي بدأتها السلطات السعودية مستهدفة رجال وعلماء الدين، إذ اعتقلت خلال الشهر المنصرم سماحة "السيد خضر العوامي" وسماحة "الشيخ عباس السعيد" في الحادي عشر من نوفمبر الحالي عبر عملية اقتحام مروعة انتهكت كل حدود الشرع والقوانين المحلية والدينية والأخلاقية.