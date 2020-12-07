الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 كانون الأول 2020 ساعة 15:33

ماذا دار خلال إتصال أمير قطر بأمير الكويت؟

ماذا دار خلال إتصال أمير قطر بأمير الكويت؟
أشاد أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، لدى اتصال هاتفي بنظيره الكويتي الشيخ "نواف الجابر الأحمد الصباح"، بجهود الكويت للحفاظ على اللحمة الخليجية، وحل الخلافات في المنطقة.

وقال أمير قطر إن الدوحة تقدر مساعي دولة الكويت وجهودها الدؤوبة لدعم وتعزيز وحدة مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب أمير قطر عن تقديره للمساعي الحميدة التي قادها الأمير الراحل، الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"؛ لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ يونيو/حزيران 2017.

وتناول الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

والجمعة الماضية، هنأ أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، دول الخليج الفارسي بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي لحل الأزمة، معتبرا أنها "خطوة تاريخية".
رقم : 902216
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
فشل ‘‘إسرائيليّ‘‘ وأمريكيّ ذريع بالقبض على أحلام التميمي.. الغايات والأسباب؟
7 كانون الأول 2020
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
نظام آل خليفة يرتكب "جريمة حرب" بحق فلسطين
7 كانون الأول 2020
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
‘‘حزب الله‘‘ والانتقال من الردع إلى التفوق
7 كانون الأول 2020
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
الغرب وحلم تجرید ایران من القوة التي لجمت امثال ترامب ونتنياهو
7 كانون الأول 2020
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
روحاني: قيود الحد من انتشار كورونا حققت نتائج إيجابية
5 كانون الأول 2020
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
5 كانون الأول 2020
في حديثه عن الإتفاق النووي.. هايكو ماس يتقمص شخصية بومبيو
في حديثه عن الإتفاق النووي.. هايكو ماس يتقمص شخصية بومبيو
5 كانون الأول 2020
مؤتمر مساعدة لبنان المشروط.. فرص النجاح والفشل
مؤتمر مساعدة لبنان المشروط.. فرص النجاح والفشل
5 كانون الأول 2020
البرهان بين ناري العقوبات والتطبيع.. هل يحسم الشعب السودانيّ المسألة؟
البرهان بين ناري العقوبات والتطبيع.. هل يحسم الشعب السودانيّ المسألة؟
5 كانون الأول 2020
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
النبيذ ‘‘الإسرائيلي‘‘ الذي يصنع في الجولان المحتل يُسكر أمراء الإمارات!
4 كانون الأول 2020
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
حركة "BDS": اعتراف البحرين بمنتجات المستوطنات "جريمة حرب"
4 كانون الأول 2020
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
"سوخوي 22" الايرانية.. تتزوَّد بسبعة أنواع من أسلحة جو - أرض الموجَّهة
4 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده