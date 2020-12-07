ماذا دار خلال إتصال أمير قطر بأمير الكويت؟

أشاد أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، لدى اتصال هاتفي بنظيره الكويتي الشيخ "نواف الجابر الأحمد الصباح"، بجهود الكويت للحفاظ على اللحمة الخليجية، وحل الخلافات في المنطقة.



وقال أمير قطر إن الدوحة تقدر مساعي دولة الكويت وجهودها الدؤوبة لدعم وتعزيز وحدة مجلس التعاون الخليجي.



وأعرب أمير قطر عن تقديره للمساعي الحميدة التي قادها الأمير الراحل، الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"؛ لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ يونيو/حزيران 2017.



وتناول الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



والجمعة الماضية، هنأ أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، دول الخليج الفارسي بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي لحل الأزمة، معتبرا أنها "خطوة تاريخية".